В Германии открывается самый большой завод по производству боеприпасов в Европе

Немецкий концерн Rheinmetall сегодня открывает крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов, сообщает Bloomberg. Предприятие сможет производить до 350 тыс. единиц боеприпасов в год, максимальной производительности планируется достигнуть в 2027 году. С 2026 года там планируется начать производство реактивной артиллерии.

Завод состоит из двух зданий: одно предназначено для производства 155-мм артиллерийских снарядов, а другое для заряжания, сборки и подготовки к отправке. Инвестиции в проект составили €500 млн. В церемонии открытия поучаствуют члены правительства ФРГ, руководство концерна, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Концерн недавно завершил строительство еще одного завода недалеко от границы с Нидерландами, отмечает Bloomberg. Там оборонный подрядчик изготавливает центральные секции фюзеляжа для истребителя F-35. Агентство указывает на беспрецедентный рост военной компании за последние три года: объем продаж концерна за первую половину 2025 года составил €724 млн.

До этого Bloomberg сообщало, что страны Евросоюза увеличивают свои военные расходы до рекордных значений. В связи с разговорами о перевооружении акции европейских оборонных компаний растут — индекс общего рынка аэрокосмической и оборонной промышленности STOXX Europe с января 2024 года вырос более чем на 50%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Встречай оружие».