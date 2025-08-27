Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти намерены повысить финансирование «трезвых территорий» Свердловской области

В правительстве Свердловской области планируют ввести стимулирующие к здоровому образу жизни меры, чтобы работодатели, руководители малых и средних населенных пунктов «боролись за трезвые территории», заявила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова на полях «Гражданского форума» областной общественный палаты в Верхней Пышме.

Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы хотим, чтобы здоровый образ жизни стал не просто модным, а это финансово стимулировалось, и будет движение»,— сказала глава ведомства.

Госпожа Савинова подчеркнула, что в Свердловской области фиксируют «не маленькую» смертность от потребления алкоголя. «Мы активно обсуждаем в том числе репрессивные и ограничительные меры, задача сделать несколько неудобным приобретение и потребление алкоголя»,— добавила она.

По данным источника «Ъ-Урал» в областном правительстве, власти рассматривают вариант по ограничению продажи спиртного с 8:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 16:00 в выходные дни. На сегодняшний день алкоголь в регионе можно приобрести с 8:00 до 23:00. «Федеральные органы власти требуют принятия мер, так как Свердловская область в красной зоне по уровню потребления алкоголя и смертности от него. Надо меньше пить»,— пояснил собеседник.

Василий Алексеев, Верхняя Пышма

Сообщество активных граждан

Гражданский форум «Общественная палата Свердловской области: 15 лет вместе для региона» прошел в ДК металлургов в Верхней Пышме

Жители Красноуфимска с флагом города в зрительном зале

Председатель общественной палаты Свердловской области Александр Левин во время выступления на форуме

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина во время посещения ярмарки мастеров в рамках форума

Мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время выступление на пленарной сессии форума

Мастер-класс по плетению маскировочных сетей

Гражданский форум «Общественная палата Свердловской области: 15 лет вместе для региона»

Секция &quot;Социализация участников СВО&quot;

Регистрация участников форума «Общественная палата Свердловской области: 15 лет вместе для региона»

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин и председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина во время форума .

Гражданский форум «Общественная палата Свердловской области: 15 лет вместе для региона»

Главный врач ГАУЗ СО &quot;СОКБ №1&quot; Игорь Трофимов и заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова во время секции «Инновационные подходы к кадровому обеспечению системы здравоохранения: пилотные проекты и практическая подготовка специалистов»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время пленарной сессии гражданского форума &quot;Общественная палата Свердловской области: 15 лет вместе для региона&quot;

Глава Верхней Пышмы Иван Зернов на форуме

Гражданский форум «Общественная палата Свердловской области: 15 лет вместе для региона»

