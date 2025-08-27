Власти намерены повысить финансирование «трезвых территорий» Свердловской области

В правительстве Свердловской области планируют ввести стимулирующие к здоровому образу жизни меры, чтобы работодатели, руководители малых и средних населенных пунктов «боролись за трезвые территории», заявила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова на полях «Гражданского форума» областной общественный палаты в Верхней Пышме.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы хотим, чтобы здоровый образ жизни стал не просто модным, а это финансово стимулировалось, и будет движение»,— сказала глава ведомства.

Госпожа Савинова подчеркнула, что в Свердловской области фиксируют «не маленькую» смертность от потребления алкоголя. «Мы активно обсуждаем в том числе репрессивные и ограничительные меры, задача сделать несколько неудобным приобретение и потребление алкоголя»,— добавила она.

По данным источника «Ъ-Урал» в областном правительстве, власти рассматривают вариант по ограничению продажи спиртного с 8:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 16:00 в выходные дни. На сегодняшний день алкоголь в регионе можно приобрести с 8:00 до 23:00. «Федеральные органы власти требуют принятия мер, так как Свердловская область в красной зоне по уровню потребления алкоголя и смертности от него. Надо меньше пить»,— пояснил собеседник.

