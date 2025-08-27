Инвестиции кубанских предприятий в экологию в 2024 году выросли на треть

В 2024 году предприятия Краснодарского края направили на экологические проекты 14,1 млрд руб. По сравнению с 2023 годом объем вложений вырос на 3,5 млрд руб., или на 33%, следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По динамике прироста инвестиций Кубань заняла пятое место среди российских регионов. Лидерами стали Свердловская область (+8,5 млрд руб.), Белгородская область (+7,9 млрд руб.), Кемеровская область (+4,7 млрд руб.) и Вологодская область (+3,8 млрд руб.).

В целом по объему затрат на охрану окружающей среды край расположился на восьмой позиции, уступив Красноярскому краю (42,5 млрд руб.), Свердловской области (27,6 млрд руб.) и Ямало-Ненецкому автономному округу (24,8 млрд руб.).

Всего в России бизнес направил на капитальные природоохранные проекты 375,3 млрд руб., что на 1,1% больше, чем годом ранее. Основная часть расходов пришлась на обрабатывающую промышленность.

Однако не во всех отраслях наблюдается рост: в фармацевтике объем «зеленых» вложений сократился втрое, в производстве напитков — более чем в 2,5 раза, в выпуске неметаллической минеральной продукции — вдвое, а в транспортном машиностроении — на полтора раза.

При этом нагрузка на окружающую среду продолжает увеличиваться. В 2024 году предприятия Краснодарского края задекларировали 10,6 млн т отходов — на 21,8% больше, чем годом ранее. По этому показателю регион занимает 34-е место в стране.

Анна Гречко