Школьные линейки 1 сентября в Краснодаре пройдут в две смены

В Краснодаре 1 сентября школьные линейки проведут только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов Линейки в крупных школах пройдут в две смены, сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На время проведения праздничных мероприятий вход во дворы будет закрыт, а охрану обеспечат сотрудники полиции совместно с дежурными. Из-за действующих ограничений на массовые мероприятия число родителей и родственников, присутствующих на линейках, будет минимальным. Евгений Наумов призвал взрослых отнестись к этому с пониманием.

Во всех школах краевой столицы уже установлены тревожные кнопки, которые проверяются несколько раз в день. Сотрудники образовательных учреждений прошли инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях. Дополнительно поручено усилить контроль за подходами и подъездами к социальным объектам.

Вячеслав Рыжков