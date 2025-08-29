«С января по июнь 2025 года наш регион принял около 4,5 млн гостей»

В 2025 году для жителей и гостей Ставрополья организовали 11 фестивалей. Об этом, а также о том, какие проблемы помогут решить средства, полученные от уплаты турналога, и как развивается индустрия гостеприимства региона, в интервью Guide рассказал министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

Guide: Как меняется количество гостей Ставропольского края?

Андрей Толбатов: Согласно анализу базы данных, предоставленных сотовым оператором, с января по июнь текущего года наш регион принял около 4,5 млн гостей. Это на 400 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. География наших гостей весьма обширна. Наибольшая доля туристов приходится на жителей Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Кабардино-Балкарской Республики и Московской области.

Наибольшей популярностью пользуются города-курорты Кавказских Минеральных Вод, город Минеральные Воды и краевая столица.

Санаторно-курортный комплекс КМВ активно развивается, внедряя самые современные технологии оздоровления. В 2025 году здравницы региона получили новейшее медицинское оборудование, расширяющее возможности лечения пациентов с различными заболеваниями.

G: Отмечаются ли изменения в портрете туриста?

А. Т.: Да, наблюдается интересная тенденция — «омоложение» туристического потока. Доля пожилых гостей составила всего 5,6% от общего числа отдыхающих.

G: Что планируется сделать для развития туризма в 2025 году в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство»?

А. Т.: В 2025 году мы фокусируемся на региональном проекте «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», на который выделена единая субсидия в размере 247,7 млн руб. Основная часть этих средств, 110 млн руб., будет направлена на развитие общественных пространств в муниципалитетах. Особое внимание уделяется обустройству туристических центров в соответствии с «туристическим кодом».

В частности, в Кисловодске установят современную уличную навигацию, интерактивные остановки и столбы социального опроса, автоматизированные урны, проведут монтаж туалетных модулей для маломобильных граждан, создадут Wi-Fi-зоны. Кроме того, в городе-курорте появятся интеллектуальные скамейки, вендинговые терминалы-инстаматы, туристский информационный центр, стационарный бинокль. Важным этапом станет установка светового потолка вдоль Курортного бульвара (первый этап) и украшение деревьев декоративной подсветкой вдоль проспекта Мира, а также специальные украшения (шары на деревьях).

G: Национальным проектом предусмотрено и проведение событийных мероприятий. Расскажите о самых масштабных.

А. Т.: В этом году мы запланировали 11 масштабных событий. Это фестивали, ориентированные на семейный досуг. Интерактивные программы и шоу рассчитаны на все возрастные категории. Важно отметить, что все мероприятия бесплатны.

Открытие курортного сезона 17 мая было ознаменовано фестивалем «Пятигорск. История и современность». В том же месяце состоялся фестиваль «17 мгновений воды» в Ессентуках, гастрофестиваль «Зов предков» в Ставрополе. В июне мы провели первый в истории края кайт-фестиваль «Ставрополье рулит!» на живописном озере Маныч в Апанасенковском районе. Успех этого мероприятия настолько велик, что мы рассматриваем возможность открытия на берегу озера школы кайт-серфинга. Также в краевой столице прошел фестиваль «Классики-пятнашки», в Ессентуках — «Россия — это мы», а в Железноводске — историческая театральная реконструкция «История курортного романа. Герой и время».

На август и сентябрь у нас также грандиозные планы: 29 августа в Ессентуках стартует фестиваль воздухоплавания «Курортное небо», 30 августа Ставрополь примет фестиваль исторической реконструкции «Наследие степей и гор», а в сентябре Кисловодск порадует жителей и гостей 3D-mapping световым шоу «Живая вода». Завершится событийный год в октябре фестивалем «Песни ветра».

G: Какие новые тренды в развитии туризма вы наблюдаете в Ставропольском крае?

А. Т.: Ставрополье, будучи аграрным краем, активно наращивает свой потенциал в сфере сельского туризма. Этот вид отдыха, как показывают последние данные, демонстрирует уверенный рост. За первые шесть месяцев 2025 года сельский туризм привлек 124 тыс. посетителей, что на 15% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ключевым трендом стали семейные путешествия, 38% туристов, или 47,5 тыс. человек, составили школьники.

Особой популярностью пользуется энотуризм. Около 15 тыс. человек посетили в этом году винодельни Ставрополья. Развиваем и новые направления. Например, впервые свои двери для туристов открыла буйволиная ферма. На ферме альпак появились капибары — единственные на Северном Кавказе, что делает это место по-настоящему уникальным. Эти проекты значительно разнообразят туристический потенциал региона, делая его привлекательным для путешественников всех возрастов.

Кроме того, по версии журнала Russian Traveler, были выделены пять лучших агротуристических маршрутов страны, в числе которых оказалось и наше предложение по Ставрополью. Этот маршрут включает посещение фермы альпак, бахчи и семейной винодельни, что демонстрирует комплексный подход к развитию агротуризма.

G: Расскажите о развитии индустриального туризма.

А. Т.: В текущем году в Ставропольском крае состоялась первая ознакомительная экскурсия на крупнейший ветропарк России — Кочубеевскую ВЭС. Мероприятие было организовано АО «Росатом Возобновляемая энергия» совместно с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. Эта экскурсия стала важным событием для туристических гидов региона, предоставив им уникальную возможность узнать больше о современных ветрогенераторах, которые впечатляют своим величием. Участники получили ценную информацию о работе Кочубеевской ВЭС, состоящей из 84 ветроустановок общей мощностью 210 МВт. Стоит отметить, что с 1 января 2021 года этот ветропарк активно поставляет электроэнергию в единую сеть страны. Планируется, что экскурсии будут проводиться в теплое время года — с мая по сентябрь, по пятницам, субботам и воскресеньям.

G: Как государство поддерживает отрасль?

А. Т.: Для стимулирования частных инициатив и инновационных проектов в сфере туризма, направленных на развитие туристской инфраструктуры, предусмотрено 52,7 млн руб. Эта поддержка предоставляется юридическим лицам, за исключением государственных и муниципальных учреждений. Недавно завершился прием заявок от предпринимателей на получение государственной поддержки. После проведения экспертизы поддержку получили 9 проектов на общую сумму более 51 млн руб.

Важно отметить, что в прошлом году благодаря государственной поддержке удалось открыть три новые базы отдыха, построить детские и спортивные площадки, организовать пункты проката и благоустроить пляжные зоны.

G: Регион перешел от курортного сбора к туристическому налогу. Каковы основные результаты?

А. Т.: Ранее проведенный эксперимент по введению курортного сбора в Ставропольском крае показал свою эффективность. Благодаря собранным средствам удалось провести работы по улучшению, реконструкции и обновлению порядка 80 объектов, которые формируют привлекательность курортов Кавказских Минеральных Вод.

С 1 января 2025 года курортный сбор был заменен туристическим налогом. На сегодняшний день 25 муниципальных образований края приняли решение о его введении. Министерство туризма Ставропольского края уже подвело итоги внедрения туристического налога за первое полугодие 2025 года. Поступления в местные бюджеты составили более 309 млн руб. Из них более 131 млн руб. пришлось на первый квартал и более 177 млн руб. — на второй.

Туристический налог, в отличие от курортного сбора, не имеет строго определенной целевой установки. Однако по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова большая часть муниципалитетов, внедривших туристический налог, намерена направить вырученные средства на благоустройство территорий. Планы по использованию собранных средств уже определены в 13 муниципальных образованиях.

В частности, города Ставрополь и Невинномысск заключили контракты на благоустройство скверов. В Ипатовском округе планируется благоустройство территории перед Домом культуры, в Минеральных Водах — территории Храма Покрова Богородицы, а в Лермонтове — детских площадок. Эти проекты направлены на улучшение городской среды, озеленение и развитие туристической инфраструктуры в указанных городах и округах: Ставрополе, Ессентуках, Железноводске, Пятигорске, Кисловодске, Лермонтове, Невинномысске, а также Буденновском, Ипатовском, Новоселицком, Минераловодском, Предгорном и Шпаковском муниципальных округах.

