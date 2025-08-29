В 2025 году турпоток в Ростовскую область вырос на 16,3% по сравнению с аналогичным показателем первой половины 2024 года. В условиях неработающего аэропорта основной трафик приходится на транзитных путешественников, следующих по трассе М-4 «Дон» из северных регионов страны на курорты Краснодарского края, Кавказа и Крыма. Для того чтобы транзитники могли подольше задерживаться на Дону, в регионе создают новые локации, расширяют номерной фонд, развивают гостевую и придорожную инфраструктуру, рассказал в интервью Guide первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев

Guide: Несколько лет назад, когда о туризме в регионе заговорили как об отдельной отрасли, в правительстве Ростовской области подчеркивали необходимость обеспечения роста турпотока минимум на 15% в год. Этот план выполняется?

Алексей Господарев: Президент России поставил задачу — обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5%, числа турпоездок — до 140 млн человек. Мы видим устойчивый тренд на рост турпотока. Так, динамика прироста по итогам 2024 года достигла 10%. По оперативным данным, за шесть месяцев 2025-го турпоток вырос на 16,3% по сравнению с показателем годом ранее. Во многом росту способствуют развитие инфраструктуры, расширение номерного фонда и появление новых точек притяжения.

G: Сколько человек посетили Дон в 2024 году и сколько, по вашим оценкам, посетят в 2025-м?

А. Г.: В прошлом году, по данным Росстата, Ростовскую область посетили 1,9 млн человек. Это официальная статистика. Она учитывает людей, которые хотя бы на сутки останавливались в регионе. По данным мобильных операторов, через наш регион транзитом проехали около 4 млн туристов. Но это люди из других регионов России, которые следовали по федеральной трассе М-4 «Дон», пользовались на нашей территории услугами связи, заезжали на АЗС, обедали, делали остановку (от нескольких часов до суток) и направлялись дальше — на Кубань, в КМВ, Крым. По прогнозам операторов, которые совпадают и с оценками отраслевых экспертов, в 2025 году, с учетом возрастающего трафика на южных направлениях, через Ростовскую область транзитом проедут около 7 млн человек. В отелях, по нашим оценкам, остановятся 3–3,5 млн гостей.

G: Как влияет на турпоток отмена в 2025 году в Ростовской области крупных мероприятий (например, «Вешенская весна», «Осада Азова» и др.), которые ранее привлекали на Дон тысячи туристов?

А. Г.: Безусловно, это негативно влияет на поток туристов, которые специально едут на Дон, а не транзитом. Ведь масштабные мероприятия, о которых вы говорите, это один из эффективных инструментов притяжения турпотока. Одно такое событие, при правильно проведенной кампании по его продвижению, может привлечь в Ростовскую область тысячи иногородних и иностранных туристов. Мероприятия отменили из соображений безопасности. В этих объективно непростых условиях рост турпотока идет в основном за счет людей, которые транзитом следуют через наш регион.

G: А что может быть (или уже является) альтернативой таким мероприятиям?

А. Г.: К сожалению, полноценной альтернативы нет. Очень трудно, да, наверное, и невозможно, заменить такие знаменитые донские фестивали, как «Шолоховская весна», «Оборона Таганрога», «Донская уха», «Донская лоза», «Зонтичное утро», «Осада Азова». Для нашего региона они стали настоящими туристическими брендами. С нетерпением ждем улучшения геополитической ситуации, благополучного завершения спецоперации, мира, чтобы можно было вернуться к формату крупных массовых мероприятий под открытым небом.

G: Некоторые из игроков туристического рынка региона уверены, что одной из альтернатив могут быть эногастрономические фестивали на закрытых площадках. Вы согласны с этим?

А. Г.: Я согласен с тем, что эногастрофестивали на закрытых площадках — весьма востребованный формат. Однако они привлекают в основном жителей региона или туристов, которые уже здесь находятся. Следовательно, такие фестивали не могут сподвигнуть тысячи человек из других субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья заранее запланировать поездку на Дон, как, например, было в случаях с «Шолоховской весной» и другими событиями, о которых говорил выше.

G: Участники рынка говорят о необходимости увеличения срока пребывания на Дону транзитных туристов с одного-двух дней до трех-пяти. Как правительство Ростовской области помогает в решении этой задачи?

А. Г.: В связи с приостановкой авиасообщения в 2022 году, ограничениями на проведение массовых мероприятий, нам пришлось скорректировать маркетинговую стратегию развития туризма. Мы понимаем, что сейчас наши потенциальные туристы — те миллионы человек, которые проезжают по федеральной трассе М-4 «Дон» в сторону Кубани и Крыма. Наша цель — подольше задержать их в Ростовской области, а в идеале — сделать нашими возвратными туристами, чтобы в следующий раз они уже целенаправленно приехали на Дон. Для этого используем наружную рекламу, в интернете делаем таргетированное продвижение туристических возможностей региона, максимально используем соцсети, организуем инфотуры для представителей турбизнеса, в том числе и из новых регионов РФ.

G: Что происходит в таких инфотурах?

А. Г.: Это тематические туры для профессионалов турбизнеса, иногородних СМИ и тревел-блогеров, которые узнают о возможностях нашей гостевой инфраструктуры, посещают наиболее интересные локации, осматривают достопримечательности, знакомятся с казачьей культурой и пробуют блюда донской кухни.

Кроме того, мы регулярно проводим нетворкинг-сессии. На них приглашаем туроператоров и турагентов, представляем новые объекты, которые могут заинтересовать туристов. Так, недавно представили необычный аттракцион, имитирующий океанскую волну. Он расположен в поселке Каяльском Азовского района, построен по авторской технологии, позволяет всем, кто мечтает попробовать серфинг, научиться правильно грести, вставать на доску, ловить волну. Еще один новый интересный объект — «Кенгуру. Глэмпинг» в Красносулинском районе рядом с Южным парком птиц «Малинки». В глэмпинге, созданном с помощью средств господдержки, было введено 50 комфортабельных номеров, оформленных в экостиле. По территории свободно гуляют ручные кенгуру и страусы. А в соседнем парке птиц «Малинки» можно увидеть и других экзотических животных и поиграть с детьми на красивых современных площадках.

G: Для того чтобы обслуживать растущий турпоток, надо развивать туристическую и гостевую инфраструктуры: строить отели, создавать новые локации и совершенствовать действующие. Что сделано в этом направлении?

А. Г.: В Ростовской области бизнес работает над расширением номерного фонда. Только за 2024 год у нас было введено более 800 номеров, а общее количество мест для единовременного размещения гостей за последние годы выросло на 2,6 тыс. единиц.

Динамика во многом связана с мерами поддержки в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Так, по программе создания модульных гостиниц в регионе введено 182 номера, еще 60 планируется ввести в рамках нового отбора на 2025–2027 годы.

G: Сколько средств в такие проекты инвестировано за минувшие год-полтора?

А. Г.: Подчеркну, что программа субсидирования создания модульных отелей поддерживается на уровне президента РФ. На эти цели в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» Ростовской области в 2023–2024 годах было выделено порядка 200 млн руб., а 206 млн руб. инвесторы привлекли самостоятельно.

G: И что удалось создать?

А. Г.: Благодаря мере поддержки и активности инвесторов за два года в регионе были реализованы девять проектов по созданию и модернизации модульных некапитальных средств размещения. Среди наиболее заметных, например, отель «Сны» на 50 номеров. Его построили за несколько месяцев на берегу Соленого озера в Аксайском районе. Отелю присвоена категория «три звезды». В Неклиновском районе два действующих объекта значительно расширили номерной фонд. Это «Экопарк Карелия Таганрог» в поселке Новоприморском и глэмпинг «Просто лес» в хуторе Седых. В том же районе придорожный отель «Любополюшко» стал новым решением для остановки транзитных туристов и организованных групп, приезжающих посетить музейный комплекс «Самбекские высоты».

В станице Кочетовской в Семикаракорском районе также появились два новых объекта. Так, во всесезонном глэмпинге «Три воды» есть открытая игровая площадка, детский клуб, подогреваемый бассейн, зона отдыха у воды, причал и ресторан. В природном парке «Лень» созданы все условия для любителей рыбалки и ухи.

G: Сколько средств в аналогичные проекты инвесторы вложат в ближайшие годы?

А. Г.: Работа над созданием объектов в регионе не будет останавливаться. Тем более что на уровне правительства РФ решено продлить программу субсидирования модульных отелей до 2027 года. Пока от Ростовской области поддержана реализация четырех проектов с общим фондом 60 номеров и открытием в 2026–2027 годах. Сумма — почти 90 млн руб.

В рамках нацпроекта в 2025 году Ростовская область получит из федерального бюджета порядка 163 млн. руб. — на субсидирование предпринимательских инициатив и проектов, направленных на развитие инфраструктуры туризма. Во исполнение поручений президента России по развитию автотуризма часть этих денег впервые будет направлена на поддержку проектов по созданию объектов придорожного сервиса на трассе М-4 «Дон».

G: Какие условия областное правительство создает для инвесторов в туристическую инфраструктуру?

А. Г.: Долгосрочные условия для наращивания инвестиций в туристическую и гостиничную инфраструктуру создаются на федеральном уровне. Так, с 1 октября 2025 года вступают в силу изменения, направленные на поддержку гостиничного бизнеса. Для гостиниц и других средств размещения льготная нулевая ставка по НДС на услуги по временному размещению продлена до конца 2030 года (ранее эта мера действовала до 30 июня 2027 года). Мера призвана снизить налоговую нагрузку на отели, повысить инвестиционную привлекательность отрасли и сделать внутренний туризм более доступным. Продление режима позволит участникам рынка эффективнее вкладываться в развитие инфраструктуры и в итоге повысить качество услуг.

Для предприятий общепита, которые также являются элементом гостевой инфраструктуры, повышен порог выручки, которая освобождается от НДС: с 2 млрд руб. до 3 млрд руб. в год. Это позволит большему числу кафе и ресторанов направлять средства на развитие.

G: С этого года в регионах РФ действует туристический налог. Сколько средств перечислено в Ростовской области за первую половину 2025 года?

А. Г.: Правом введения на своей территории турналога воспользовались 113 городских округов, городских и сельских поселений Дона. Согласно отчетности областного минфина, по итогам января—июня общий объем поступлений в консолидированный бюджет региона по туристическому налогу составил 135 млн руб.

G: На какие цели пойдут эти деньги?

А. Г.: Главам городских округов и муниципальных районов рекомендовано приоритетно направлять средства, полученные по результатам сбора турналога, на развитие туристической инфраструктуры. Какие именно объекты создавать либо благоустраивать, руководители определяют сами. Главное, чтобы эти деньги использовались по целевому назначению.

G: Несколько лет в Таганроге идет реализация масштабной программы: до 2030 года более 200 мероприятий и проектов на общую сумму 65 млрд руб. В результате приморский город должен превратиться в «туристическую Мекку». Все ли в рамках этой программы идет как запланировано?

А. Г.: Из-за существующей макроэкономическорой обстановки все идет не теми темпами, как хотелось бы. При этом, в частности, осуществлена модернизация городского транспорта. Проект «Таганрогский трамвай» — первая трамвайная концессия в России. Проведена замена трамвайных путей (45 км), установлен 101 остановочный павильон, закуплено 50 современных вагонов и реконструировано восемь тяговых подстанций.

Далее, в городе идет благоустройство знаковых общественных пространств — Пушкинской набережной, рощи «Дубки», «Дворца Алфераки», площади Морского вокзала и др.

Удалось возобновить пассажирское судоходство: в порту Таганрога введен в эксплуатацию плавучий причал №9, позволяющий принимать современные круизные суда.

За счет средств федерального бюджета еще в 2023 году реализован проект туристского кода центра Таганрога, в рамках которого приобретены сборно-разборный сценический комплекс, торгово-ярмарочные павильоны, знаки туристической навигации, автономные общественные санузлы, адаптированные для маломобильных групп населения.

Местный бизнес активно участвует в «перезагрузке» Таганрога. Благодаря этому, например, установлен памятный знак «Троицкая крепость на Таган-Роге», благоустроена лестница к Чеховской набережной, обустроены парковочные места, спортивные и детские площадки.

G: Как все это влияет на туристическую привлекательность второго по величине города региона?

А. Г.: Влияет существенно. Так, в 2024 году Таганрог посетили более 600 тыс. гостей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Примерно такой рост ожидаем и в 2025 году. Рост объясняется тем, что город активно заявляет о себе в инфополе, подчеркивает преимущества: расположение на море, богатая история, старинная архитектура, особая аура. Все эксперты соглашаются с тем, что Таганрог обладает серьезным туристическим потенциалом. Принятие решения о его развитии — логичное и продуманное. Оно повлияет на развитие туризма не только в самом Таганроге, но и в регионе в целом. Такая яркая локация способна привлечь большое количество гостей, что положительно скажется на общем турпотоке на Дон.

G: Что способствует, а что мешает развитию туризма в регионе?

А. Г.: В нынешних реалиях трудности есть у всех отраслей, и туризм — не исключение. Например, для нас проблема — это закрытый несколько лет аэропорт. Казалось бы, как развивать туризм в регионе, где надолго приостановлено авиасообщение? Это — серьезный вызов, но он помог нам пересмотреть подходы, переставить акценты в продвижении туристического потенциала Дона. Например, обратить внимание на места, которые ранее не рассматривались как туристические (Шахты, Белая Калитва, Красный Сулин и другие индустриальные территории), оценить состояние и возможности инфраструктуры, понять необходимость в новых локациях, привлекательных для наших гостей.

Кроме того, сегодня много внимания уделяем развитию аграрного, экологического и промышленного туризма. Мы убедились, что такие заводы, как «Семикаракорская керамика», «Ростсельмаш», НЭВЗ и др., являются привлекательными туристическими объектами. Поток туристов на них стабильно растет.

Мы видим рост спроса на отдых внутри страны, стараемся комплексно подходить к развитию туризма, чтобы удовлетворять растущий интерес к Ростовской области, которая вошла в стране в топ-10 наиболее популярных регионов для туристов.

Но развитие туризма невозможно без развития региона в целом. Инфраструктурные проекты, современные дорожные развязки, обновленный транспорт, ухоженные города и станицы, качественная и доступная связь даже в самых отдаленных уголках, активное строительство, меры поддержки инвесторов — все это способствует развитию туризма, так как формирует привлекательный образ Ростовской области для наших гостей.

Беседовал Владимир Андреев