Стадион «Шахтер» в городе Шахты откроют после реконструкции весной 2026 года

В городе Шахты футбольный стадион «Шахтер» откроют после реконструкции весной 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По данным властей, строительная готовность объекта «приближается к 70%». На стадионе выполнили монтаж трибун, инженерных сетей и дренажа. Завершаются также работы на южной трибуне, фасаде, благоустройству территории. На поле начали укладывать футбольный газон.

«Как сообщил подрядчик, проект требует выполнения большого количества не предусмотренных изначально работ. Основной объем будет завершен до конца года, а дополнительный – к весне 2026», — говорится в сообщении правительства.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по данным замгубернатора региона Владимира Ревенко, реконструкцию стадиона «Шахтер» планировали завершить до конца 2025 года.

Константин Соловьев