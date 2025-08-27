В правительстве назвали число студентов на предстоящий учебный год

В 2025–2026 учебном году в российских вузах будут обучаться порядка 5 млн студентов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства.

По словам господина Чернышенко, самым популярным направлениями стали инженерное дело, медицина и педагогика. «Пять миллионов студентов пойдут в 1,2 тыс. вузов по всей стране»,— рассказал он (цитата по сайту Кремля).

На прошлой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что по итогам основного этапа приема в вузы заполнено 98,5% бюджетных мест. В 2025 году выделено в общей сложности 441 988 бюджетных мест. При этом зачисление в вузы по квоте для участников СВО выросло на 74%.

