Зачисление в вузы по квоте для участников СВО выросло на 74%

Российские вузы в 2025 году зачислили по льготной квоте для участников специальной военной операции (СВО) и их семей 28,4 тыс. человек — на 74,2% больше, чем в 2024-м. Об этом сообщили «Ведомостям» в Минобрнауки.

Заполняемость квоты достигла 55,7% из выделенных 50 957 мест (в 2024 году было 32,3% из 50 496 мест). Прием продлится до 29 августа. Квота, гарантирующая не менее 10% бюджетных мест целевой категории, также растет в ведущих университетах из топ-10 рейтинга RAEX.

Право на льготное зачисление имеют участники СВО, члены их семей, Герои России, кавалеры трех орденов Мужества, а для медвузов — дети медиков, умерших от COVID-19 при исполнении обязанностей.

6 марта президент России Владимир Путин в Едином центре поддержки участников СВО встретился с матерями и женами бойцов, погибших на фронте, пропавших без вести и живых.

