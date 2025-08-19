Фальков: по итогам приемной кампании в вузы заполнены почти все бюджетные места

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что по итогам основного этапа приема в вузы заполнено 98,5% бюджетных мест. Он уточнил, что всего в 2025 году выделено 441 988 бюджетных мест, зачислено 435 186 человек. На оставшиеся бюджетные места в некоторых университетах объявлен дополнительный прием.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Валерий Фальков

По словам министра, количество оставшихся бюджетных мест в 2025 году сократилось в три раза по сравнению с результатами приема прошлого года. «Качество планирования и профориентационной работы вузов растет»,— приводит слова господина Фалькова пресс-служба ведомства.

В декабре 2024 года министр говорил, что на 2025/2026 учебный год Минобрнауки выделило 619,1 тыс. бюджетных мест в вузах. В 2024 году ведомство направило 620,5 тыс. бюджетных мест, при этом получили университеты, как сообщал господин Фальков, 592 тыс. мест.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зоны уверенного приема».