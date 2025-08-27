Нижегородские депутаты предложат Госдуме дать регионам право на запрет вейпов

Заксобрание Нижегородской области намерено обратиться в Госдуму РФ с предложением дать регионам право полностью запретить продажу вейпов. Этот вопрос депутаты рассмотрят на пленарном заседании 28 августа, сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин в своем Telegram-канале.

Председатель заксобрания выразил уверенность, что вопрос об обращении завтра будет одобрен.

Сейчас по федеральному законодательству регионы не имеют права самостоятельно ограничивать продажу тех или иных товаров на своих территориях.

Обсуждение этого запрета идет давно. В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что дума готова ввести запрет на вейпы на законодательном уровне, если такая инициатива поступит от правительства РФ. Комментируя это, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал дать соответствующие полномочия субъектам РФ, если не планируется полный запрет во всей стране.

В августе Глеб Никитин обратился с тем же предложением на встрече с президентом Владимиром Путиным, предложив сделать Нижегородскую область пилотным регионом. Глава государство его поддержал.

Как писал «Ъ-Приволжье», господин Никитин также инициировал введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя в Нижегородской области. Законопроект дважды прошел обсуждения, и оба раза получил негативные отзывы бизнеса. В заксобрание документ пока не внесен, правительство продолжает его дорабатывать.

