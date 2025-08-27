Аэросъемка не выявила признаков жизни альпинистки Наговициной

Комитет национальной безопасности Киргизии по итогам проведенной аэросъемки не обнаружил признаков, что альпинистка Наталья Наговицина жива. Об этом пресс-служба ведомства сообщила агентству ТАСС.

Альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу 12 августа на пике Победы в Киргизии. Предпринималось несколько попыток спасти спортсменку, но они не увенчались успехом. 25 августа сын альпинистки Михаил Наговицин писал в соцсетях, что получил видео с дрона, на котором его мать машет рукой. Вчера Александр Бастрыкин поручил СКР во взаимодействии с МИД и МЧС «принять все возможные меры для выяснения обстоятельств произошедшего и оказания посильной помощи».