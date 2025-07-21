«Бурановские бабушки» попали в базу украинского «Миротворца»

Участницы музыкального коллектива «Бурановские бабушки» внесены в украинскую базу «Миротворец». Это следует из данных сайта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Бурановские бабушки» в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ «Бурановские бабушки» в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В базе сайта находятся Ольга Туктарева, Валентина Пятченко, Граня Байсарова, Галина Конева, Зоя Дородова и Алевтина Бегишева, а также Екатерина Шкляева, которая умерла в июле 2024 года. Заявлено, что участницы ансамбля «нарушали границы Украины» из-за поездки в Крым. Также они «осуществляли незаконную коммерческую деятельность» на территории полуострова, говорится на сайте.

«Бурановские бабушки» — фольклорный коллектив из удмуртского села Бураново. Ансамбль представил Россию в финале 57-го международного конкурса «Евровидение-2012». Композиция «Party for Everybody» завоевала второе место.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуют персональные данные людей, которых считают угрозой национальной безопасности Украины. В России сайт заблокирован. 5 июля стало известно, что в базу «Миротворца» внесена российская актриса Светлана Ходченкова.