Народного артиста России Олега Газманова объявили в розыск на Украине. Это следует из данных Службы безопасности Украины, которые приводит ТАСС.

Певцу предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С 2015 года исполнитель входит в базу сайта «Миротворец».

С начала СВО в 2022 году Олег Газманов выступал перед участниками боевых действий и передавал им гитары в рамках акции «Тележка добра». Он также заявлял, что отправляет средства на нужды участников СВО.

20 июля стало известно, что в розыск на Украине объявлен российский певец Николай Басков.