Татьяна Буланова попала в базу «Миротворца»

Российскую певицу Татьяну Буланову внесли в базу украинского «Миротворца».

В обосновании включения госпожи Булановой в базу указано, что она «занималась пропагандой войны и покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины». В качестве аргумента приводятся слова певицы: «Я люблю свою родину, я горжусь своей родиной».

В числе наиболее известных песен Татьяны Булановой — «Не плачь», «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный». В апреле 2025 года президент Владимир Путин наградил артистку медалью «За труды в культуре и искусстве». Она также имеет звание заслуженной артистки России.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Зумеры плачут вместе с Таней».