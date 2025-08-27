«Ростсельмаш» завершает оформление испытательного полигона в Таганроге

Ростсельмаш планирует передать документы своего нового испытательного полигона на территории бывшего завода «ТагАЗ» в Таганроге на согласование в архитектурное ведомство осенью 2025 года. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на директора департамента маркетинга компании Дмитрия Донцова. В настоящее время объект функционирует в тестовом режиме.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам господина Донцова, полигон входит в число стратегически важных бизнес-проектов донского производителя сельхозтехники. Строительство ведется за счет собственных средств предприятия.

«Было залито 6,6 тыс. куб. м тяжелого бетона, который используется при строительстве взлетных полос аэродромов. На полигоне установлены съемные металлические препятствия различной высоты, расположенные с разной частотой и под разным углом. Также действует 100-метровая резонансная дорога из деревянного бруса для испытаний на вибрацию», — отметил представитель компании.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что территория объекта занимает 14 га, из которых застроено около 10 га. Оставшуюся площадь планируется использовать для организации функциональных испытаний дорожно-строительной техники. Там будут проверять высоту и глубину копания, устойчивость и другие параметры, создадут специальные приспособления для экскаваторов. Пока такая техника на общих основаниях проходит тестирование ходовых систем.

Валентина Любашенко