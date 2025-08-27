Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Китай счел неразумным требование Трампа обсуждать разоружение с США и Россией

Требовать от Китая присоединиться к России и США для обсуждения ядерного разоружения неразумно, считает представитель МИД КНР Го Цзякунь. Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о стремлении Вашингтона к сокращению ядерных вооружений вместе с Москвой и желании подключить Пекин к этому процессу.

Фото: МИД КНР

В китайском МИДе заявили, что ядерные потенциалы США и Китая «находятся совершенно на разных уровнях». Также отличаются подходы двух стран к обеспечению стратегической безопасности. «Требовать от Китая вступить в трехсторонние переговоры о ядерном разоружении с РФ и США неразумно и нереалистично»,— сказал официальный представитель китайского министерства (цитата по ТАСС).

В марте Дональд Трамп заявил, что хочет обсудить отказ от ядерного оружия с Россией и Китаем. Он утверждает, что затронул тему ограничения ядерных вооружений на встрече с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Хорошо развернутое старое».

