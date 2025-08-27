В Екатеринбурге тесты на знание русского языка прошли 113 детей иностранцев

Тестирование на знание русского языка для поступления в школы Екатеринбурга за лето успешно прошли 113 детей иностранцев, сообщили в городской администрации. Знания проверили у 426 детей иностранных граждан — число тех, кто успешно сдал экзамен, выросло с 23,8% до 26,5%: в июне-июле с заданиями справился 31 ребенок, в августе — 82 ребенка.

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Требования к детям различаются в зависимости от года обучения. Для первоклассников проводят только устное собеседование: они должны рассказать о том, что видят на карточках, провести диалог с учителем-собеседником, а также ответить на его вопросы. В тесты для детей постарше могут включить сочинение, пересказ прочитанного, чтение с выражением. Затем педагоги заполняют протоколы — в течение трех дней они отправляются в школы, в которые планируют записать детей. По результатам тестирования их либо зачисляют, либо они должны поучить язык еще три месяца и снова явиться на экзамены.

Напомним, с 1 апреля в Екатеринбурге детей мигрантов принимают в школы только после прохождения обязательного тестирования на знание русского языка. По словам директора департамента образования городской администрации Инны Гумбатовой, в связи с этим количество детей иностранных граждан в школах города может уменьшиться.

В Свердловской области, по данным на август, до обучения в школе не были допущены 53 из 66 детей иностранных граждан из-за несдачи теста на знание русского языка — спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что, помимо плохо сданного теста, причиной недопуска к обучению детей иностранных граждан может стать неполный пакет поданных документов или их недостоверность.

Ирина Пичурина