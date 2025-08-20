В Свердловской области тест для приема в школу не сдали 53 из 66 детей мигрантов

В Свердловской области до обучения в школе не были допущены 53 из 66 детей иностранных граждан из-за несдачи теста на знание русского языка. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«55 детей мигрантов из 91 в Калужской области не подтвердили достаточный уровень знаний, в Свердловской области — 53 из 66, в Тульской области — 32 из 62, в Республике Коми — 11 из 14, в Республике Крым — 4 из 10»,— написал господин Володин.

По словам председателя Госдумы, помимо плохо сданного теста, причиной недопуска к обучению детей иностранных граждан может стать неполный пакет поданных документов или их недостоверность. Господин Володин подчеркнул важность тестирования для успешного обучения детей. «Незнание русского языка негативно влияет на процесс обучения как отдельно взятого ученика, так и всего класса, а социальная адаптация для него становится крайне затруднительной»,— написал спикер.

Вячеслав Володин напомнил, что закон об обязательном тестировании перед приемом в школу для иностранных граждан вступил в силу с 1 апреля 2025 года. Согласно нему, детей мигрантов нельзя принимать в школу, не подтвердив их знание русского языка. В январе 2026 года должна заработать автоматическая система передачи данных между МВД и образовательными органами.

Напомним, в июле администрация Екатеринбурга сообщала, что в результате тестирования в школы города прошли только 15 человек из 65 сдававших. Всего в школы Екатеринбурга иностранными гражданами было подано 201 заявление, из них 151 — в первые классы и 50 — в остальные.

Анна Капустина