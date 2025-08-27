В центре Ростова после ночной атаки БПЛА ввели режим ЧС
В Ленинском районе Ростова-на-Дону ввели локальный режим ЧС. В ночь на 27 августа из-за падения украинских беспилотников повреждения получили несколько жилых домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону загорелась крыша четырехэтажного, Эвакуированных жильцов на ночь разместили в ПВР на базе школы №55. Фрагменты беспилотников также повредили крыши и кровли нескольких частных домов в Новошахтинске и Неклиновском районе.
Пострадавших, по предварительным данным, нет. Производится оценка ущерба.