В центре Ростова после ночной атаки БПЛА ввели режим ЧС

В Ленинском районе Ростова-на-Дону ввели локальный режим ЧС. В ночь на 27 августа из-за падения украинских беспилотников повреждения получили несколько жилых домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону загорелась крыша четырехэтажного, Эвакуированных жильцов на ночь разместили в ПВР на базе школы №55. Фрагменты беспилотников также повредили крыши и кровли нескольких частных домов в Новошахтинске и Неклиновском районе.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Производится оценка ущерба.

Мария Хоперская