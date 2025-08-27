Украинские беспилотники атаковали семь муниципалитетов Ростовской области

Ночью украинские БПЛА атаковали семь муниципалитетов Ростовской области. Силами ПВО беспилотники уничтожили в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Новошахтинском, Неклиновским, Мясниковским, Миллеровским, а также Чертковским районами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В результате атаки БПЛА в Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посекло несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, автомобиль. В Новошахтинске фрагменты беспилотников повредили крышу и кровлю нескольких домов, повреждения получил и автомобиль. Кроме того, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону загорелась крыша четырехэтажного дома в переулке Халтуринском. Никто не пострадал. Из дома эвакуировано 15 жильцов, для них на базе школы №55 развернули пункт временного размещения.

Мария Хоперская