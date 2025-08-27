В Ростовской области могут ввести штрафы за понуждение к абортам

В Ростовской области могут начать штрафовать за понуждение к абортам. Проект правок к Областному закону «Об административных правонарушениях» опубликовали на сайте Законодательного собрания области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Размер административного штрафа варьируется от 500 до 15 тыс. руб. За повторное нарушение штраф станет выше — от трех до 40 тыс. руб.

Правонарушение будет считаться совершенным независимо от того, было ли проведено искусственное прерывание беременности или нет.

Мария Хоперская