В Ростовской области могут ввести штрафы за понуждение к абортам
В Ростовской области могут начать штрафовать за понуждение к абортам. Проект правок к Областному закону «Об административных правонарушениях» опубликовали на сайте Законодательного собрания области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Размер административного штрафа варьируется от 500 до 15 тыс. руб. За повторное нарушение штраф станет выше — от трех до 40 тыс. руб.
Правонарушение будет считаться совершенным независимо от того, было ли проведено искусственное прерывание беременности или нет.