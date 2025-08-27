Свердловский омбудсмен вступилась за можгинку, которую судят за комментарий

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в СИЗО-5 встретилась жительницей Можги (Удмуртия) Евгенией Рогозиной, которую судят в Екатеринбурге — она обвиняется в призывах к терроризму в соцсетях. «Мы долго общались с ней. Не похожа она на тех, с кем не раз встречалась, подсудимых по террористическим статьям»,— сказала госпожа Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте».

Татьяна Мерзлякова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Омбудсмен рассказала, что ей позвонила член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Марина Ахмедова и попросила посмотреть, в каких условиях содержится подсудимая. Во время беседы Евгения Рогозина рассказала, что очень любит Можгу, которая, по ее словам, является столицей русского сыра, молока и сливочного масла, и очень раскаивается за свои слова под постом министра о масле. «На мой взгляд, дело вряд ли тянет на терроризм. Суд разберется. Но столько сил, времени и затрат ушло на два слова комментариев, что выводы нужно делать: баланс между преступлением и наказанием, между реальным ущербом и затратами на его компенсацию… Надеюсь, в СПЧ обсудим это дело»,— прокомментировала Татьяна Мерзлякова.

Она также призвала граждан думать над текстом своих комментариев перед их публикацией в соцсетях.

Накануне Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела 38-летней Евгении Рогозиной, которая обвиняется в публичных призывах к терроризму по ст. 205.2 УК РФ. По данным «Ъ-Удмуртия», в ноябре 2024 года она оставила негативный комментарий под постом министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут — в публикации министра говорилось о возросшем спросе на сливочное масло на фоне роста доходов населения. Марина Ахмедова оценила обвинение как несправедливое. Следующее заседание по делу состоится 23 сентября.

Ирина Пичурина