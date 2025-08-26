В Екатеринбурге судят жительницу Удмуртии за комментарий о ценах на масло

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела жительницы Удмуртии Евгении Рогозиной, которая обвиняется в публичных призывах к терроризму по ст. 205.2 УК РФ, передает портал Е1. Призывы были найдены в ее комментарии под постом о росте цен на сливочное масло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе судебного заседания Евгения Рогозина только частично согласилась с обвинением и сказала, что написала комментарий на эмоциях и не является террористом. Она также подчеркнула, что комментарий был про масло, а не про конкретного человека.

По данным «Ъ-Удмуртия», в ноябре 2024 года 38-летняя жительница города Можга Евгения Рогозина оставила негативный комментарий во «ВКонтакте» под постом министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут — в публикации министра говорилось о возросшем спросе на сливочное масло на фоне роста доходов населения. Из-за комментария можгинку задержали в феврале. Первомайский райсуд Ижевска поместил ее под домашний арест, позднее меру пресечения ужесточили — обвиняемую отправили в СИЗО. Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова оценила обвинение как несправедливое.

Следующее заседание по делу состоится 23 сентября.

Подробности уголовного дела — в материале «А им и горя масло»

Ирина Пичурина