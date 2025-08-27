В Краснодаре стоимость квадрата в новостройках выросла на 4%

Средняя стоимость одного кв. м в новостройках Краснодара выросла на 4% по сравнению с прошлым годом и составила 157 тыс. руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента по маркетингу строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Владимира Кравченко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Увеличение цен связано с удорожанием строительства, инфляцией и изменением ипотечных условий. Однако эксперт отмечает, что высокий уровень конкуренции и значительный объем предложения на рынке препятствуют резкому скачку стоимости.

Одновременно инвестиционный спрос на недвижимость в Краснодарском крае снизился примерно на четверть из-за роста ставок по банковским вкладам, которые стали для инвесторов более выгодной альтернативой. Об этом рассказала директор департамента продаж «Инсити девелопмент» Ксения Гагарина.

Сейчас в Краснодаре строится около 2,36 млн кв. м жилья, что составляет более 45 тыс. квартир. Краснодарский край занимает второе место в России и первое в Южном федеральном округе по объемам ввода в эксплуатацию жилья.

По итогам 2024 года регион стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за прошлый год достиг 554,8 млрд руб., что на 14,3% больше, чем в 2023 году. За год в эксплуатацию ввели 32,7 тыс. зданий.

Алина Зорина