МЧС Киргизии: погибших альпинистов на пике Победы может быть больше

В районе пика Победы в Киргизии больше тел погибших альпинистов, чем подтверждено официально. Об этом ТАСС сообщили в киргизском МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Max Toporsky / Фотобанк Лори Фото: Max Toporsky / Фотобанк Лори

«Неофициально там еще больше тел, — сказал пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов. — Поэтому будет наша совместная работа с МВД (по установлению личностей погибших. — "Ъ").

12 августа на пике Победы сломала ногу альпинистка Наталья Наговицина. Она остается на высоте 7200 м. Предпринималось несколько попыток спасти спортсменку, но они не увенчались успехом, 25 августа из-за установившейся непогоды была прекращена операция по ее спасению. Сын альпинистки обратился к генпрокурору РФ, МИДу и главе СКР с просьбой содействовать в продолжении спасательной операции. Александр Бастрыкин поручил СКР во взаимодействии с МИД и МЧС «принять все возможные меры для выяснения обстоятельств произошедшего и оказания посильной помощи».