Сочи в конце июля и первой половине августа подвергся атакам беспилотников. В этот период коллективные средства размещения были заполнены в среднем на 80%. Многие туристы оказались свидетелями срабатывания систем оповещения во время отдыха. О том, как действовать постояльцам при сигнале тревоги, рассказала руководитель СПиР Adamand Resort Мария Веремьева.

Мария Веремьева

Фото: предоставлено автором

«Сирена — не повод для паники, а сигнал к действию. При тревоге запускаются общегородские системы оповещения — сирены, мессенджеры, SMS-уведомления МЧС. В этот момент в отеле немедленно перекрывается доступ на крышу и к бассейну, ограничивается перемещение по потенциально опасным зонам. Основная задача — организовать эвакуацию гостей в защищенные внутренние помещения: подвалы, подсобные комнаты, коридоры без окон.

Мы всегда рекомендуем постояльцам отойти от окон и оставаться в безопасных зонах до завершения тревоги. Все планы эвакуации размещены на этажах и в номерах: там обозначены основные и аварийные выходы, пути движения, точки сбора. Персонал сопровождает гостей и показывает маршрут.

Информирование гостей проводится при любой официально объявленной тревоге. Мы используем как внешние каналы — городские сирены и SMS-рассылки МЧС, так и внутренние — громкую связь, мессенджеры, объявления на ресепшене. Важно, чтобы турист понимал: его оповестят в любом случае, скрытой тревоги не бывает.

Оборудованных капитальных укрытий в отелях нет, но безопасные зоны всегда предусмотрены, это внутренние помещения без окон. Именно туда направляются гости вместе с сотрудниками. В случае необходимости предоставляем воду и средства первой помощи.

Если вы услышали сигнализацию или вам пришло уведомление об опасности, необходимо выйти из номера, взять с собой документы и воду и пройти в безопасное помещение внутри здания. Важно внимательно слушать инструкции персонала и не действовать самостоятельно. Опасно оставаться у окон или пытаться выбежать на улицу — в этот момент риск выше всего. Не стоит поддаваться панике, мешать другим гостям или сотрудникам. Также нельзя снимать происходящее на телефон и выкладывать записи в сеть: это отвлекает и может создать дополнительные угрозы. Самое главное — сохранять спокойствие и выполнять указания, так обеспечивается максимальная безопасность для всех.

По завершении тревоги гости уведомляются теми же каналами: по громкой связи, через мессенджеры, SMS или объявления на ресепшене. Персонал действует строго по инструкциям, согласованным с МЧС и региональными властями.

Для туриста главное — не игнорировать сигналы и полностью доверять действиям персонала. Любая попытка действовать самостоятельно может создать дополнительные риски. От четкого и своевременного выполнения правил напрямую зависит безопасность не только самого человека, но и окружающих. Сотрудники отеля проходят регулярные инструктажи и учатся реагировать на тревогу по стандартным протоколам: они знают, куда вести людей, как организовать движение, как действовать с пожилыми постояльцами или с семьями с детьми.

От гостей требуется только одно — спокойно и последовательно выполнять указания. Паника в таких условиях опаснее самой угрозы».