За ночь над Ростовской областью сбили 15 вражеских БПЛА

В течение минувшей ночи над Ростовской областью сбили 15 украинских беспилотников. Данные приведены в сводке минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего за ночь силами ПВО уничтожили 26 БПЛА: четыре — над территорией Орловской области, три — над Белгородской и по два над Брянской и Курской областями.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону загорелась крыша четырехэтажного, Эвакуированных жильцов на ночь разместили в ПВР на базе школы №55. Фрагменты беспилотников также повредили крыши и кровли нескольких частных домов в Новошахтинске и Неклиновском районе. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Мария Хоперская