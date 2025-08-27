За ночь над Ростовской областью сбили 15 вражеских БПЛА
В течение минувшей ночи над Ростовской областью сбили 15 украинских беспилотников. Данные приведены в сводке минобороны РФ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Всего за ночь силами ПВО уничтожили 26 БПЛА: четыре — над территорией Орловской области, три — над Белгородской и по два над Брянской и Курской областями.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону загорелась крыша четырехэтажного, Эвакуированных жильцов на ночь разместили в ПВР на базе школы №55. Фрагменты беспилотников также повредили крыши и кровли нескольких частных домов в Новошахтинске и Неклиновском районе. Пострадавших, по предварительным данным, нет.