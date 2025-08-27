«Лента» ведет переговоры о покупке гипермаркетов «О’кей»

Торговая сеть «Лента», контролируемая «Севергрупп» Алексея Мордашова, намерена приобрести бизнес гипермаркетов «О’кей». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в «Севергрупп», а также собеседник, близкий к бенефициарам O`Key Group S.A. По данным издания, сделка находится на стадии необязывающего предложения (NBO), которая предполагает предварительное определение условий.

Как ранее сообщал «Ъ», совет директоров O`Key Group S.A. в декабре принял решение о продаже российских активов менеджменту. В эту сделку вошли гипермаркеты «О’кей», товарный знак и логистика. Сеть дискаунтеров «Да!» в сделку не входит. Источник «Известий» отметил, что процесс продажи «несколько затянулся» в ожидании одобрения правкомиссии.

В июне «Лента» заключила соглашение о покупке торговой сети «Молния» (ООО «Молл») в Челябинской области. Сделка включает 5 гипермаркетов, 18 супермаркетов, 49 магазинов у дома под брендом Spar. Также «Лента» также рассматривает возможность приобрести гипермаркеты сети «Магнит».

Подробности — в материале «Ъ» «"Магнит" мельчает».