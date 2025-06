Гипермаркеты отделяются от владельца

Акционеры люксембургской O`Key Group S.A в середине июля могут принять решение передать 77 гипермаркетов «О`кей» «РФБ Ритейл» — структуре, созданной топ-менеджерами, управляющими этими магазинами. За собой головная компания хочет сохранить сеть почти из 220 дискаунтеров «Да!». Разделение двух направлений бизнеса в отдельные, формально независимые друг от друга структуры потребовалось для улучшения финансовых показателей O`Key Group и снижения кредиторской нагрузки, достигшей 47 млрд руб. Сейчас трафик гипермаркетов неуклонно падает, чего не скажешь про дискаунтеры, популярность которых в период роста продуктовой инфляции среди потребителей только растет.

Как и предполагал “Ъ” еще в декабре 2024 года, ООО «РФБ Ритейл», созданному менеджментом люксембургской O`Key Group S.A (владеет сетями гипермаркетов «О`кей» и магазинами-дискаунтерами «Да!»), перейдут гипермаркеты. Официально эта информация содержится в повестке внеочередного общего собрания акционеров, опубликованной 26 июня. Само собрание запланировано на 18 июля.

«РФБ Ритейл» должно получить 99,56% сети гипермаркетов «О`кей» после одобрения этой сделки правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Как ранее сообщал “Ъ”, сделка, вероятно, будет практически безденежной, но новому собственнику придется погасить кредиты на общую сумму почти 47 млрд руб. Из них, согласно отчетности компании за 2024 год, 11 млрд руб.— краткосрочные долговые обязательства.

ООО «РБФ Ритейл» зарегистрировано в ноябре 2024 года, следует из СПАРК. 99% долей в нем принадлежит ООО РБФ, где по 24% владеют Константин Арабидис, Артем Микоев, Ирина Патрушева, Анна Рощина и 5% — Евгений Морозов.

Сеть «О`кей» основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. Основными бенефициарами контролирующей ее O`Key Group S.A. сейчас выступают Дмитрий Троицкий (34,5%) и Борис Волчек (34,1%), следует из информации на официальном сайте компании. Фактически 49,11% долей контролируются Nisemax Co Ltd, 34,14% — GSU Ltd, 16,75% в свободном обращении. По собственным данным, в 2024 году выручка O`Key Group S.A. составила 207,9 млрд руб., EBITDA — 17 млрд руб.