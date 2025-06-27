Гипермаркеты отделяются от владельца

Акционеры люксембургской O`Key Group S.A в середине июля могут принять решение передать 77 гипермаркетов «О`кей» «РФБ Ритейл» — структуре, созданной топ-менеджерами, управляющими этими магазинами. За собой головная компания хочет сохранить сеть почти из 220 дискаунтеров «Да!». Разделение двух направлений бизнеса в отдельные, формально независимые друг от друга структуры потребовалось для улучшения финансовых показателей O`Key Group и снижения кредиторской нагрузки, достигшей 47 млрд руб. Сейчас трафик гипермаркетов неуклонно падает, чего не скажешь про дискаунтеры, популярность которых в период роста продуктовой инфляции среди потребителей только растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из гипермаркетов «О`кей»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Один из гипермаркетов «О`кей»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как и предполагал “Ъ” еще в декабре 2024 года, ООО «РФБ Ритейл», созданному менеджментом люксембургской O`Key Group S.A (владеет сетями гипермаркетов «О`кей» и магазинами-дискаунтерами «Да!»), перейдут гипермаркеты. Официально эта информация содержится в повестке внеочередного общего собрания акционеров, опубликованной 26 июня. Само собрание запланировано на 18 июля.

«РФБ Ритейл» должно получить 99,56% сети гипермаркетов «О`кей» после одобрения этой сделки правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Как ранее сообщал “Ъ”, сделка, вероятно, будет практически безденежной, но новому собственнику придется погасить кредиты на общую сумму почти 47 млрд руб. Из них, согласно отчетности компании за 2024 год, 11 млрд руб.— краткосрочные долговые обязательства.

ООО «РБФ Ритейл» зарегистрировано в ноябре 2024 года, следует из СПАРК. 99% долей в нем принадлежит ООО РБФ, где по 24% владеют Константин Арабидис, Артем Микоев, Ирина Патрушева, Анна Рощина и 5% — Евгений Морозов.

Сеть «О`кей» основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. Основными бенефициарами контролирующей ее O`Key Group S.A. сейчас выступают Дмитрий Троицкий (34,5%) и Борис Волчек (34,1%), следует из информации на официальном сайте компании. Фактически 49,11% долей контролируются Nisemax Co Ltd, 34,14% — GSU Ltd, 16,75% в свободном обращении. По собственным данным, в 2024 году выручка O`Key Group S.A. составила 207,9 млрд руб., EBITDA — 17 млрд руб.

Передача гипермаркетов «О`кей» менеджменту является частью глобальной стратегии O`Key Group по разделу бизнеса на две независимые структуры — за головной компанией сохранится бизнес дискаунтеров «Да!». Утвердить это решение также должно общее собрание акционеров 18 июля, а затем — правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями. На конец сентября 2024 года под брендом «Да!» работали 219 магазинов, под вывеской «О`кей» — 77 гипермаркетов, которые в последние годы не развивались (весной 2019 года в сеть входили 78 объектов).

Главной причиной разделения бизнеса на две отдельные и формально независимые друг от друга структуры, по мнению гендиректора Atomic Capital Александра Зайцева, стала разная динамика форматов.

По его словам, за последние пять лет выручка дискаунтеров «Да!» увеличилась почти в четыре раза: с 17,9 млрд руб. в 2019 году до 72,4 млрд рублей в 2024 году. При этом аналогичный показатель у гипермаркетов балансировал в этот период в узком коридоре 144–152,3 млрд руб.

Опубликованный ритейлером отчет за первый квартал 2025 года показывает, что выручка гипермаркетов «О`кей» снизилась на 0,9% год к году, до 35,2 млрд руб., у дискаунтеров «Да!», напротив, выросла на 11,2%, до 18,5 млрд руб. Доля сети «Да!» в общей выручки O`Key Group достигла 34,4%.

Более того, сеть «О’кей» входит в число наиболее закредитованных российских ритейлеров, констатирует Александр Зайцев. По итогам 2024 года отношение общей суммы процентных обязательств за вычетом денежных средств к EBITDA составило 2,65x, добавляет эксперт. Для сравнения: чистый долг к EBITDA у X5 Group составляет 0,88х, у «Ленты» — 0,89х, у «Магнита» — 1,47х, отмечает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Сделка по передачи гипермаркетов «О`кей» топ-менеджменту может оказаться промежуточной. Эта сеть, по мнению господина Зайцева, «является очень вероятным активом для дальнейшей перепродажи профильному российскому игроку, например, "Ленте"».

О том, что такая сделка возможна, в начале 2025 года сообщало издание «Фонтанка». В случае реализации этой стратегии денежные средства, полученные от реальной продажи гипермаркетов «О`кей», могут быть реинвестированы в более активную экспансию сети дискаунтеров «Да!» или в снижении долговой нагрузки, не исключает Александр Зайцев.

Интерес ритейлеров в целом к сегменту гипермаркетов, трафик которых заметно начал сокращаться из-за развития онлайн-заказов и доставки, заметно охлаждается. В первом квартале 2025 года площадь торговых площадей гипермаркетов 200 крупнейших российских ритейлеров сократилась на 99,8 тыс. кв. м год к году, до 5,2 млн кв. м, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Халиль Аминов