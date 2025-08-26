Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Соответствующее предупреждение жители региона получили в 23:18 в приложении МЧС России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов»,— говорится в сообщении.

Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещениях без остекления, рекомендуют специалисты МЧС. Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании. При падении БПЛА необходимо обратиться в службу 112.

Лия Пацан

Новости компаний Все