На территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Соответствующее предупреждение жители региона получили в 23:18 в приложении МЧС России.

«Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов»,— говорится в сообщении.

Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещениях без остекления, рекомендуют специалисты МЧС. Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании. При падении БПЛА необходимо обратиться в службу 112.

Лия Пацан