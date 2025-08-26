Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп готов к «экономической войне» с РФ, санкциям против Украины и помолвке Свифт

Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов на заседании кабинета министров в Белом доме. Он заявил, что готов к «экономической войне» с Россией, но может ввести санкции и в отношении Украины. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп (в центре), госсекретарь Марко Рубио (слева) и глава Пентагона Пит Хегсет на заседании кабинета министров, 26 августа 2025 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

О мирном урегулировании

  • США надеются «очень быстро» урегулировать боевые действия на Украине и в секторе Газа.
  • США больше не участвуют в финансировании Украины. Эти расходы полностью легли на НАТО.
  • США лучше поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем, чем «не ладить» с ними.

О санкциях

  • США готовы ввести «очень серьезные» санкции против РФ, если придется, но я хочу увидеть сделку.
  • Белый дом может ввести санкции и пошлины и против Украины.
  • Вашингтон готов к «экономической войне» с Россией в случае отсутствия украинского урегулирования.
  • США рассматривают только экономические меры давления на РФ, потому что не хотят Третьей мировой войны.

О Зеленском

  • Зеленский тоже не совсем невиновен в ситуации, при которой явного движения к миру не видно.
  • Для танго нужны двое, и я постоянно говорю: надо собрать Зеленского с Путиным вместе.
  • Вопрос о легитимности Зеленского неважен для урегулирования конфликта на Украине.

О помолвке певицы Тейлор Свифт

  • Она — «потрясающий человек», он (игрок НФЛ Трэвис Келси.— «Ъ») — «отличный игрок и отличный парень». «Поэтому я желаю им много любви и удачи»,— сказал Трамп.

Эрдни Кагалтынов, Анна Токарева

