Трамп допустил введение санкций и пошлин против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести санкции и пошлины не только в отношении России, но и Украины. Это станет мерой в рамках урегулирования российско-украинского конфликта, добавил он.

Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Я хочу, чтобы все закончилось. У нас есть экономические санкции,— сказал глава государства на заседании правительства (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).— Я говорю об экономических, потому что мы не собираемся ввязываться в мировую войну».

Господин Трамп считает, что на президенте Украины Владимире Зеленском также лежит ответственность за промедление в процессе урегулирования конфликта. «Для танго нужны двое»,— отметил американский президент. По его мнению, необходима встреча президента России Владимира Путина и господина Зеленского.

22 августа Дональд Трамп говорил, что дает Владимиру Путину две недели на урегулирование конфликта на Украине. В противном случае в отношении РФ будут введены пошлины или санкции. Ранее американский президент уже выдвигал подобные ультиматумы. 6 августа США ввели дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары за закупку российской нефти.

