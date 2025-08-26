Трамп рассчитывает «очень быстро» решить конфликт на Украине и в Газе

Президент США Дональд Трамп рассказал, что планирует «очень быстро» решить вопросы по украинскому конфликту и конфликту в секторе Газа. По его словам, эти вооруженные противостояния длятся слишком долго.

«Это продолжается очень давно… если все сложить, то речь идет о тысячах лет, но, надеюсь, что мы очень быстро решим вопросы, связанные с Газой, а также с Украиной и Россией»,— ответил он на соответствующий вопрос журналистки во время заседании в Белом доме. Трансляция велась на YouTube-канале резиденции.

Президент США отметил, что не хотел бы развязывать экономическую войну в случае, если российско-украинский конфликт не получится разрешить. Она, по словам господина Трампа, может плохо сказаться на России.

22 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в Белом доме не считают, что конфликт на Украине будет завершен «в одночасье». Однако в администрации президента США надеются, мир будет достигнут не позднее чем через полгода. По его мнению, главными вопросами в украинском урегулировании являются вопросы территорий и гарантий безопасности для Киева. 25 августа господин Трамп заявил, что конкретики по гарантиям безопасности для Украины еще нет.