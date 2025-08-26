Трамп объявил о прекращении финансирования Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не участвуют в финансировании Украины. Эти расходы полностью легли на НАТО, добавил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Мы вовлечены в то, чтобы остановить конфликт, чтобы прекратить убийства»,— сказал господин Трамп на заседании правительства (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). По словам американского президента, США продают союзникам технику на «миллионы и миллиарды долларов». Речь идет в том числе о комплексах Patriot.

В июле Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о новом механизме поддержки Украины. Он предполагает выкуп вооружения из американских запасов за счет европейских стран и Канады. Каждый из пакетов будет включать технику и снаряды на сумму около $500 млн. Первый пакет обязались профинансировать Нидерланды.

Об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Украину призывают к сговорчивости».