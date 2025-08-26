Захарова ответила на обращение сына альпинистки Наговициной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение сына альпинистки Натальи Наговициной. Альпинистка с 12 августа находится на пике Победы в Киргизии с переломом ноги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Пресс-служба МИД России Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Пресс-служба МИД России

«Российское посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению. Дипломаты в том числе были в контакте с родственниками»,— сказала Мария Захарова «РИА Новости».

Сын Наговициной Михаил обратился с просьбой о помощи к главе МИД Сергею Лаврову, генпрокурору Игорю Краснову и послу России в Киргизии Сергею Вакунову. В ответ председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СКР безотлагательно обратиться в МЧС для содействия спасательной операции. Ему обещали предоставить оперативный доклад по ситуации.

Наталья Наговицина сломала ногу на высоте более 7 тыс. м. В МЧС говорили, что она застряла в зоне «летальной адаптации», и шансы на ее спасение оценивали как минимальные. На 25 августа была запланирована последняя попытка спасти женщину: БПЛА должен был подняться к ней и подтвердить, что она подает признаки жизни, после чего к ней направили бы специальный вертолет. Из-за непогоды это сделать не удалось.

О том, как пытались спасти Наталью Наговицину, читайте в материале «Ъ».