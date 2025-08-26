В Краснодаре до конца года планируют снести семь аварийных домов

В Краснодаре до конца 2025 года планируют снести семь многоквартирных аварийных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В текущем году специалисты уже демонтировали два небезопасных здания по адресам: ул. Кубанская Набережная, 38 и 2-й проезд им. Стасова, 87И. В очередь на снос включены дома по адресам: ул. Рашпилевская, 43; ул. Молодежная, 5; 2-й пр. Стасова, 21 и 47; ул. Чапаева, 160; пр. Славянский, 10; ул. Горького, 117.

«Работу эту нельзя останавливать ни на день. Вместе с коллегами прорабатываем вопрос дальнейшего использования каждого освобожденного участка»,— написал господин Наумов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с 2018 года в Краснодаре из аварийного жилья расселили около 1,8 тыс. человек. До 2024 года средства на эти цели выделялись из федерального, краевого и городского бюджетов, а с 2025-го финансирование осуществляется из местной казны.

Анна Гречко