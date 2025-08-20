С 2018 года в Краснодаре из аварийного жилья расселили 1,8 тысячи человек

С 2018 года в Краснодаре из 838 помещений аварийного фонда переселили 1,8 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: администрация Краснодара

По данным мэрии, расселение ведется по муниципальной и краевой программам. Нанимателям предоставляют жилье с равным количеством комнат и не меньшей площадью, собственникам компенсируют стоимость квартир.

До 2024 года средства выделялись из федерального, краевого и городского бюджетов, с 2025-го финансирование осуществляется из местной казны. С начала текущего года новые квартиры получили 198 горожан из 126 помещений.

С 2015 года в Краснодаре также выдали 1054 благоустроенные квартиры детям-сиротам. В прошлом году для них закупили 156 однокомнатных квартир. Жилье предоставляется по договору специализированного найма, а при соблюдении условий в дальнейшем может быть приватизировано.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решений нижестоящих инстанций о предоставлении жильцам аварийного дома в Краснодаре постоянного жилья взамен временного.

Анна Гречко