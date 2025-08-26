Осужденный в Тамбове экс-генерал Попов отказался идти на СВО в качестве рядового

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный Тамбовским гарнизонным военным судом за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), готов отправиться в зону СВО исключительно в статусе военачальника. Об этом Daily Storm сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Иван Попов во время заседания в Тамбовском гарнизонном военном суде

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Иван Попов во время заседания в Тамбовском гарнизонном военном суде

Как пояснил защитник, Иван Попов намерен уйти на СВО только после полного восстановления в правах. По его словам, он должен реабилитироваться, чтобы отправиться воевать.

В апреле этого года Тамбовский гарнизонный военный суд признал Ивана Попова и бизнесмена Сергея Моисеева виновными в хищении металлоконструкций на сумму 133 млн руб. В конце июля защитник экс-генерала обжаловал приговор во Втором Западном окружном военном суде, но безуспешно. В картотеке Кассационного военного суда жалобы на эти решения нет. Бывшему командующему назначили пять лет колонии общего режима со штрафом в 800 тыс. руб., также он лишен воинского звания. Ранее Иван Попов уже заявлял о желании вернуться «в строй и дальше громить врага».

Подробнее о позиции бывшего генерала читайте в публикации «Ъ».

Кабира Гасанова