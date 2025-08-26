В Краснодаре определили приоритетные направления развития туризма

Власти Краснодара планируют развивать деловой, гастрономический и медицинский туризм в краевой столице. Об этом глава города Евгений Наумов рассказал в интервью блогеру Сергею Южанину.

Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

По словам мэра, сейчас цель краевой столицы — увеличить среднюю продолжительность пребывания туристов до двух дней. Основной фокус будет сделан на деловых туристах, а также на гостях, интересующихся гастрономией, спортивными и медицинскими услугами.

В Краснодаре функционируют около 240 коллективных средств размещения. В 2025–2026 годах планируется открытие двух новых гостиниц, что увеличит номерной фонд на 75 единиц.

С января по май 2025 года туристический поток в город составил 400 тыс. человек, что на 25% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в районе ул. Писателя Знаменского в Краснодаре строят социальный кластер из школ и детских садов. Всего в 2025 году в городе планируют ввести 26 социальных объектов.

Нурий Бзасежев