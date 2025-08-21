На улице Знаменского в Краснодаре формируют социальный кластер

В районе ул. Писателя Знаменского в Краснодаре появится социальный кластер из школ и детских садов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Мэр краевой столицы проверил строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне Гидростроителей. Стройка ведется с отставанием от графика: в начале работ мешали погодные условия, позже в котловане обнаружили строительный мусор, на вывоз которого потребовалось время.

«В микрорайоне Гидростроителей высокая потребность в детсадах. Существующие учреждения уже переполнены, поэтому ввод этого объекта существенно улучшит ситуацию. Кроме того, рядом школа, есть еще два участка для строительства соцобъектов»,— отметил господин Наумов.

По информации мэрии, на стройплощадке задействовано около 40 человек, а в ближайшее время число рабочих увеличат. Сейчас ведутся железобетонные работы, выполняется каменная кладка, специалисты начали прокладку наружных сетей.

В детсаду предусмотрят 10 групп, включая две ясельные, медицинский и пищевой блоки, прачечную, спортивный и музыкальный залы, а также кабинеты логопеда и психолога.

Помимо этого объекта, мэр проверил стройку детсада в ст. Старокорсунской на ул. Вознесенской, 92, где также зафиксировали отставание от графика.

Всего в 2025 году в Краснодаре планируют ввести 26 социальных объектов, включая школы и детские сады.

Анна Гречко