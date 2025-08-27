В Батуми отгрузили долг

ООО «Новоросметалл» (входит в холдинг «Новосталь» Шалвы Гибрадзе) взыскало с Poladis Sakhli LLC $16,3 млн задолженности, основная часть которой образовалась из-за задержек по платежам за поставленный товар. Дело рассматривал Арбитражный суд Краснодарского края. По мнению ответчика, у истца нет правовых оснований для взыскания заявленной задолженности. Юристы говорят, что на практике взыскание средств может быть связано со значительными сложностями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ООО «Новоросметалл» к Poladis Sakhli LLC на $16,3 млн задолженности, которая состоит из $7 млн основного долга и $9,3 млн штрафа. Кроме того, истец требует взыскать с ответчика неустойку 0,5% от стоимости партии отгруженного товара за каждые сутки задержки платежа. Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новоросметалл» зарегистрировано в Новороссийске в 1996 году. Основной вид деятельности — производство стали в слитках. Уставный капитал 2,3 млрд руб. принадлежит ООО «Новосталь» бизнесмена Шалвы Гибрадзе. В 2024 году выручка компании составила 19,25 млрд руб., чистый убыток — 358 млн руб.

Согласно информации из открытых источников, Poladis Sakhli — грузинская компания, которая занимается производством и реализацией металлопродукции. Зарегистрирована в Тбилиси.

В июне 2025 года Верховный суд Грузии привел в исполнение обеспечительные меры, которые Арбитражный суд Краснодарского края принял после заявления ООО «Новоросметалл». Так, кубанский арбитраж запретил продажу земли, находящейся в собственности Poladis Sakhli LLC. Речь идет о семи участках общей площадью 9,2 га. Территории расположены в селе Марткопи Гардабанского муниципалитета (Грузия). Также суд наложил арест на права требования Poladis Sakhli LLC к грузинской компании Georgia metal на сумму в лари, эквивалентную $2 млн.

Как следует из материалов дела, год назад ООО «Новоросметалл» и Poladis Sakhli LLC подписали контракт на поставку товара. К договору были заключены три спецификации, по которым российская компания поставила грузинской три партии продукции общим весом 27 тыс. т. Какой именно товар был доставлен, в судебном документе не сказано.

Согласно ведомости Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк», ООО «Новоросметалл» поставило Poladis Sakhli LLC продукцию на $14 млн. Однако грузинская компания заплатила половину от этой суммы.

По условиям сделки, после того как партия товара прибыла в порт Батуми, покупатель должен оплатить ее в течение 10 дней. Если клиент задержал платежи за поставленный товар, то продавец может потребовать штраф 0,5% от стоимости партии за каждые сутки просрочки.

Грузинская компания полностью оплатила только первую партию товара. При этом просрочила платеж на 141 день. По второй поставке платеж был задержан на 154 дня, по третьей — на 95 дней. По данным на 5 мая 2025 года, штраф для грузинской фирмы составил $9,3 млн.

ООО «Новоросметалл» направило Poladis Sakhli LLC письмо с требованием погасить сложившуюся задолженность. Грузинская компания проигнорировала данную претензию, в связи с чем российская организация обратилась в арбитражный суд.

Согласно позиции ответчика, у истца нет правовых оснований для взыскания заявленных сумм в связи со сделками, которые предусматривали уменьшение задолженности. Так, ООО «Новоросметалл» и Poladis Sakhli LLC подписали два договора о кешбэке и четыре соглашения, которые связаны с кредит-нотами. Также ответчик сообщил, что оплатил наличными. Он отметил, что представитель истца получил средства на территории Грузии.

«Суд считает факт наличия задолженности документально подтвержденным, поэтому требования истца являются правомерными и обоснованными»,— сказано в судебном документе.

Ответчик подал жалобу в 15-й арбитражный апелляционный суд. Из-за процессуальных нарушений она была оставлена без движения до 4 сентября.

Решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев после вступления в законную силу.

«Ъ-Новороссийск» направил запросы в ООО «Новоросметалл» и Poladis Sakhli LLC с просьбой прокомментировать вынесенное решение, на момент сдачи материала ответы не получены.

23 сентября Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит аналогичный спор между ООО «Новороссийский прокатный завод» (входит в холдинг «Новосталь») и Poladis Sakhli LLC. Сумма иска составляет 855 млн руб.

Партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов говорит, что решение суда в части взыскания основного долга сомнений не вызывает — ответчик не предоставил доказательств в свою защиту. При этом эксперт считает, что решение в части взыскания штрафных санкций «трудно назвать справедливым». Так, с ответчика взыскана сумма, которая выше основного долга примерно в 1,35 раза, и неустойка до момента исполнения обязательств по ставке 0,5% в день от просроченной суммы, что для коммерческой практики «исключительно большой размер». «Кроме того, весьма странно выглядит та часть решения, в которой говорится о рисках применения к истцу санкций за нарушение валютного законодательства РФ. Это точно не проблема ответчика, и такие нарушения никак нельзя поставить ему в вину»,— добавляет господин Ушкалов.

Адвокат бюро «Астериск» Дмитрий Венгерский говорит, что с практической точки зрения взыскание средств может быть связано со значительными сложностями, поскольку оно потребует признания и приведения в исполнение решения российского суда на территории Грузии. «Сегодня между государствами отсутствуют международные договоры, регулирующие данный вопрос, что существенно затрудняет процесс принудительного исполнения. Тот факт, что Верховный суд Грузии привел в исполнение определение Арбитражного суда Краснодарского края о принятии обеспечительных мер, является позитивным сигналом. Однако обеспечительные меры — временная процедура, а признание итогового решения по существу спора — более сложный вопрос. Перспективы реального получения денег также будут зависеть от наличия у Poladis Sakhli LLC ликвидных активов, в том числе за пределами Грузии»,— рассказывает эксперт.

По мнению Дмитрия Венгерского, весьма вероятно, что в апелляции ответчик будет акцентировать внимание на трех основных аргументах: подсудность спора российскому суду, правовая переквалификация кредит-нот и соглашений о кешбэке, несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств по контракту. «Последний аргумент может найти определенный отклик, поскольку неустойка в размере 0,5% за каждый день просрочки (около 182% годовых) часто признается судами необоснованно завышенной»,— отмечает адвокат.

Андрей Куценко