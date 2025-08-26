В Новобессергеневском поселении 11 домов находятся в зоне ЧС после падения БПЛА

На территории Новобессергеневского поселения в введенной зоне чрезвычайной ситуации после падения беспилотника находится 11 домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко.

По словам чиновника, основной характер повреждений — это выбитые стекла. В нескольких домах также пострадали двери, стены и кровля, а в одном из них частично разрушена стена и крыша, а также поврежден автомобиль.

Специалисты оценивают ущерб. Как ранее писал «Ъ-Ростов», сегодня ночью, 26 августа, силы ПВО отразили атаку в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районе.

Константин Соловьев