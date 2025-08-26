На Дону силы ПВО отразили воздушную атаку беспилотников в пяти районах

Сегодня ночью силы ПВО отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районе. Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы области, в с. Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша. В одном из домов частично разрушена стена и кровля. Также обломками поврежден автомобиль.

Муниципальная комиссия сегодня зафиксирует полученный ущерб. Жителям будет оказана помощь.

«В 05:45 пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидирован. Благодарю всех, кто принимал участие в тушении огня»,— приводятся в сообщении слова врио губернатора.

Валентина Любашенко