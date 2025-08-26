В Анапе за неделю не выявили новых выбросов мазута
С 19 по 26 августа на побережье Анапы не обнаружили свежих следов нефтепродуктов. Такие данные приводят по итогам ежедневного мониторинга береговой линии, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Работы по очистке моря продолжаются. Сегодня, 26 августа, на пляже в Джемете специалисты Успенского района заменили защитные сети — это единственный участок, где сохранили защитный вал. Сеть демонтируют после того, как водолазы завершат подъем осевшего на дно мазута.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Джемете завершили крупный этап подводных работ: с 13 по 24 августа водолазы подняли со дна более 2 тыс. мешков нефтепродуктов. По информации оперштаба, ситуация на побережье стабилизировалась, но локальные участки требуют доочистки.
Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс мазута на прибрежную полосу произошел примерно на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.