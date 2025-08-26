В Анапе за неделю не выявили новых выбросов мазута

С 19 по 26 августа на побережье Анапы не обнаружили свежих следов нефтепродуктов. Такие данные приводят по итогам ежедневного мониторинга береговой линии, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Работы по очистке моря продолжаются. Сегодня, 26 августа, на пляже в Джемете специалисты Успенского района заменили защитные сети — это единственный участок, где сохранили защитный вал. Сеть демонтируют после того, как водолазы завершат подъем осевшего на дно мазута.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Джемете завершили крупный этап подводных работ: с 13 по 24 августа водолазы подняли со дна более 2 тыс. мешков нефтепродуктов. По информации оперштаба, ситуация на побережье стабилизировалась, но локальные участки требуют доочистки.

Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс мазута на прибрежную полосу произошел примерно на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Анна Гречко