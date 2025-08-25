В Анапе подняли более 2 тысяч мешков с мазутом со дна моря

В поселке Джемете завершают работы по очистке морского дна от нефтепродуктов. С 13 по 24 августа специалисты подняли более 2 тыс. мешков с мазутом, сообщает оперативный штаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В операции участвуют сотрудники МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. Отходы собирают со дна и укладывают в мешки для последующей утилизации.

Работы ведутся в акватории курорта с начала августа.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с начала проведения работ в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе специалисты очистили более 1 тыс. км берега.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» во время шторма потерпели крушение у Керченского пролива, один член экипажа судна «Волгонефть 212» погиб. Суммарно судна перевозили 9,2 тыс. т мазута, часть нефтепродуктов попала в море. Также зафиксированы выбросы в Крыму. В Краснодарском крае с 26 декабря действует федеральный режим ЧС.

Анна Гречко