Россиян не будут привлекать к ответственности за наличие более 10 банковских карт

Россияне, у которых открыто более 10 банковских карт, не будут привлекаться к ответственности. Об этом сообщил вице-премьер—руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Норма сформулирована как обязанность банка, а не самого человека»,— сказал он ТАСС.

Предложение запретить россиянам иметь больше 10 банковских карт включено во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, который представило Минцифры. Это необходимо для борьбы с дропперами — посредниками мошенников, которые передают им свои карты. Ранее с инициативой ограничить число оформленных на одного человека карт выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Подробнее о борьбе с мошенниками — в материале «Ъ» «Расстройство наличности».