Россиянам запретят иметь больше 10 банковских карт

Граждане России смогут иметь не более 10 банковских карт. Такое предложение включено во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.

«Расширяются меры по борьбе с дропперами — посредниками мошенников, которые передают им свои карты,— заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко (цитата по «РИА Новости»). — Вводится ограничение по количеству банковских карт — не более 10 оформленных карт на человека».

Ранее Минцифры опубликовало второй пакет инициатив, направленных на борьбу с кибермошенничеством. В него вошло более 20 мер. Первый пакет законов подписан президентом 1 апреля.

Впервые ввести ограничение на количество банковских карт у одного человека предложила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она говорила, что изменения «не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт». Также ЦБ публиковал критерии подозрительных операций при снятии денег в банкомате.

Подробнее — в материале «Ъ» «Расстройство наличности».

