В Сочи задержали мать и сына за экстремистскую деятельность

СКР предъявил обвинения в участии в экстремистской деятельности 38-летней женщине и ее 21-летнему сыну из Лазаревского района Сочи. Обвиняемым инкриминируют участие в деятельности экстремистской организации, запрещенной судом в 2022 году. Фигуранте дела дополнительно предъявлено обвинение в склонении других лиц к участию в такой организации, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 20 июня 2025 года мать и сын использовали на своем автомобиле номера неустановленного образца с символикой запрещенной экстремистской организации. В тот же день они публично распространяли информацию о деятельности этой организации с целью пропаганды ее идеологии и привлечения новых участников.

Кроме того, с августа 2022 по июль 2025 года фигурантка дела склоняла к участию в деятельности экстремистской организации своего супруга и других граждан.

В ходе допроса оба обвиняемых признали свою вину. По ходатайству следователя суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

При обыске по месту жительства фигурантов изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, флэш-накопители, денежные средства и другие предметы, важные для расследования.

Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Следственные действия продолжаются.

