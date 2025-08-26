НОВАТЭК сменил гендиректора проекта «Мурманск СПГ»

Новым генеральным директором ООО «Мурманск СПГ», которое входит в структуру ПАО НОВАТЭК (MOEX: NVTK), назначен Илья Лущиков. С момента основания компании в 2023 году ее гендиректором был Дмитрий Анищенко.

Данные о назначении Ильи Лущикова на должность главы «Мурманского СПГ» представлены в выписке из ЕГРЮЛ. Сведения о смене гендиректора были внесены в реестр 25 августа.

Господин Лущиков также числится учредителем омского ООО «Центр экспертизы и оценки». Ранее был соучредителем ООО «АЗС Партнер» и ООО «КОИЛ», указывает «Интерфакс».

В феврале вице-премьер Александр Новак сообщал, что строительство «Мурманского СПГ» на 30 млрд куб. м газа в год планируется завершить к 2030 году. «Ведомости» писали, что завод могут запустить с опозданием на два года. Вероятной причиной переноса сроков названо включение «Мурманского СПГ» в санкционный список США в июне 2024 года.

